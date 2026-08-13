Tragedia nella notte a Corropoli, scooter fuori strada: muore un 58enne

Marco Damiani stava raggiungendo il posto di lavoro quando ha perso il controllo dello scooter sulla Statale 259: tra le ipotesi anche un malore.

Una corsa verso il posto di lavoro terminata tragicamente lungo la Statale 259. Marco Damiani, 58 anni, residente a Corropoli, ha perso la vita nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio del comune teramano. L'uomo viaggiava a bordo del proprio scooter quando, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Secondo gli elementi emersi dalle prime ricostruzioni, Damiani era un dipendente della Poliservice, azienda che si occupa dei servizi di igiene ambientale sul territorio, e proprio in quelle ore si stava dirigendo al lavoro. Avrebbe dovuto iniziare il proprio turno alle 3 del mattino, ma non è mai riuscito ad arrivare a destinazione.

L'incidente si sarebbe verificato dopo l'una di notte. Mentre percorreva la Statale 259, il cinquantottenne avrebbe perso improvvisamente il controllo dello scooter, finendo rovinosamente sull'asfalto e proseguendo la propria corsa fuori dalla carreggiata.

L'impatto è stato particolarmente violento. Secondo i primi rilievi, dopo la caduta Damiani avrebbe terminato la corsa contro un palo situato ai margini della strada. Una dinamica sulla quale stanno lavorando i Carabinieri di Alba Adriatica, chiamati a ricostruire con precisione cosa sia accaduto nei pochi istanti precedenti allo schianto.

Al momento gli elementi raccolti sembrerebbero indicare un incidente autonomo. Non risultano infatti altri veicoli coinvolti e non sarebbe emersa, almeno dalle prime verifiche, una collisione con automobili o altri mezzi in transito.

Restano tuttavia aperte diverse ipotesi. Gli investigatori dovranno stabilire se all'origine della perdita di controllo possa esserci stato un improvviso malore del conducente oppure la presenza di un ostacolo sulla carreggiata, eventualmente difficile da individuare nelle ore notturne. Si tratta, allo stato attuale, soltanto di possibilità investigative che dovranno essere confermate dagli accertamenti.

A rendersi conto di quanto era accaduto sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente dato l'allarme facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Sul luogo dell'incidente è quindi arrivato il personale sanitario del 118. Le condizioni del cinquantottenne sono apparse subito estremamente gravi e i sanitari hanno tentato di rianimarlo. Ogni intervento si è però rivelato inutile.

A risultare fatali sarebbero state soprattutto le gravissime lesioni alla testa riportate durante la caduta e il successivo impatto. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Marco Damiani sul posto.

I rilievi effettuati durante la notte dovranno ora fornire ulteriori elementi sulla traiettoria dello scooter e sulle possibili cause della perdita di controllo. In assenza di altri mezzi coinvolti, l'attenzione degli investigatori resta concentrata soprattutto sulle condizioni del conducente immediatamente prima dell'incidente e su eventuali elementi presenti lungo la strada.

La notizia della morte del 58enne, conosciuto a Corropoli anche per il suo lavoro alla Poliservice, si è rapidamente diffusa nella comunità. Una notte iniziata con il tragitto verso il posto di lavoro si è così trasformata in tragedia lungo la Statale 259, mentre gli accertamenti dei Carabinieri dovranno chiarire definitivamente cosa abbia provocato lo schianto.