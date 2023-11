Scatta l'Obbligo Pneumatici Invernali in Abruzzo: Multe fino a 344 Euro

A partire da oggi, gli automobilisti abruzzesi devono prestare attenzione alle condizioni delle loro gomme. Entra infatti in vigore l'obbligo di utilizzare pneumatici invernali o di avere catene a bordo sulle principali strade urbane ed extraurbane della regione, nonché sulle autostrade A14, A24 e A25. Questa misura rimarrà in vigore fino al 15 aprile dell'anno successivo, e chiunque venga sorpreso in violazione rischia multe salate, fino a un massimo di 344 euro.

Per evitare sanzioni, è possibile utilizzare pneumatici marchiati M+S (Mud and Snow), anche se quelli specifici per l'inverno sono riconoscibili dal simbolo di una montagna con un fiocco di neve. Mentre i pneumatici M+S offrono buona motricità e sicurezza su strade normali, quelli invernali sono progettati per prestazioni ottimali su superfici innevate o ghiacciate.

Durante il periodo dal 15 novembre al 15 aprile, la circolazione di auto e veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate è consentita solo con pneumatici invernali montati o con catene a bordo, e l'omissione di queste precauzioni può comportare multe significative. La sanzione va da 42 a 173 euro all'interno dei centri abitati, da 87 a 344 euro fuori dal centro urbano e da 80 a 318 euro su autostrada. Inoltre, chiunque venga trovato in violazione può subire il fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici, con una sanzione aggiuntiva di 85 euro nel caso in cui il fermo non venga rispettato.

L'obbligo non si applica a coloro che montano gomme All Season omologate, sempre che siano marcate M+S. Inoltre, ciclomotori e motocicli sono esenti dall'obbligo in assenza di precipitazioni nevose o ghiaccio su strada.

Ecco un elenco delle autostrade e delle principali strade urbane ed extraurbane coinvolte nell'obbligo in Abruzzo: