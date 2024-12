Scatta la stagione sciistica: le piste dell’Alto Sangro pronte ad aprire

Caduti fino a 40 centimetri di neve fresca, generatori al lavoro e prime piste pronte all'Aremogna per il weekend dell’Immacolata.

La stagione sciistica nell’Alto Sangro è pronta a partire. Giovedì 5 dicembre, i primi impianti del comprensorio apriranno ufficialmente, come annunciato da Mauro Del Castello, gestore delle piste all’Aremogna. Dopo giorni di intenso lavoro per preparare i tracciati, la neve fresca caduta nelle ultime ore, unita al supporto dei generatori di neve artificiale, garantirà l’apertura in tempo per uno dei periodi più attesi dagli amanti degli sport invernali.

Neve fresca e temperature favorevoli

Le recenti precipitazioni hanno portato tra i 30 e i 40 centimetri di neve fresca sulle alture di Roccaraso e dintorni. Le temperature rigide hanno facilitato l’uso dei generatori, fondamentali per consolidare il manto nevoso su alcune piste. "Nonostante il vento abbia rallentato le operazioni, siamo pronti ad accogliere i primi sciatori già da giovedì, anticipando il weekend dell’Immacolata," ha dichiarato Del Castello.

Speranze per una stagione migliore

La stagione 2023-2024 si apre con grandi speranze per gli operatori del settore. L'anno scorso, la mancanza di neve ha messo in difficoltà le attività legate al turismo invernale, causando una perdita stimata intorno al 40% del fatturato. Per sostenere queste realtà, il governo aveva stanziato 13 milioni di euro, un aiuto che ha permesso a molti gestori di superare il momento critico e prepararsi al meglio per questa nuova stagione.

Preparativi e aspettative

A Roccaraso, località simbolo del turismo invernale dell’Appennino, i gestori degli impianti sono al lavoro da giorni per garantire un'accoglienza ottimale. L’apertura anticipata delle piste rappresenta un importante segnale di ripresa. Le prime discese saranno disponibili all’Aremogna, mentre altre piste del comprensorio seguiranno nelle settimane successive, in base alle condizioni climatiche.

La stagione sciistica nell’Alto Sangro, che attira ogni anno migliaia di visitatori, rappresenta una risorsa economica cruciale per l’intero territorio. Con le piste finalmente pronte e le previsioni meteorologiche che promettono altre nevicate, l’obiettivo è quello di far dimenticare un 2022 complicato e regalare agli appassionati un’esperienza indimenticabile.