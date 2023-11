Scempio Ambientale nel Parco del Gran Sasso: Habitat Protetto Distrutto Nonostante le Denunce

La Stazione Ornitologica Onlus ha sollevato un grido di allarme per uno scempio ambientale avvenuto nell'area protetta del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nonostante un esposto presentato la scorsa settimana, ruspe hanno devastato una preziosa area umida, il lago Pagliara a Isola del Gran Sasso, distruggendo habitat tutelati a livello europeo abitati da specie di anfibi e uccelli protetti.

La denuncia della Stazione Ornitologica Onlus chiede alle autorità di fermare immediatamente i lavori e perseguire eventuali reati. L'area distrutta era considerata di elevatissimo valore naturalistico a causa della presenza di specie di piante e animali particolarmente protette. La Stazione Ornitologica sottolinea la gravità dell'accaduto, speculando sull'uso di fondi europei in contrasto con le direttive comunitarie che impongono la tutela di questi habitat e specie.

Le immagini dei lavori sono state riprese, e la Stazione Ornitologica esprime la speranza che gli enti preposti non solo fermino i lavori, ma impongano anche il ripristino dell'area distrutta. La situazione viene paragonata ironicamente alle difficoltà affrontate da un cittadino che, in buona fede, aveva creato piccoli stagni per favorire gli anfibi nel Parco del Gran Sasso, subendo persino un processo penale. La Stazione Ornitologica ora attende che le autorità non solo interrompano i lavori, ma valutino anche la responsabilità di coloro che hanno causato questo intervento devastante.