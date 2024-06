Schianto contro un pilone: 20enne ferita gravemente, arrestato il conducente

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte intorno all'una, quando un'Audi A5 si è schiantata contro un pilone di sostegno della rete filoviaria lungo la strada che collega la città alta allo Scalo. Alla guida del veicolo c'era un 34enne romeno residente a Chieti, che è stato arrestato dai carabinieri.

Nell'incidente è rimasta gravemente ferita una 20enne che viaggiava in auto con il 34enne. La giovane è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Il conducente, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate, ha tentato di fuggire subito dopo l'impatto ma è stato bloccato e arrestato dalle forze dell'ordine.

Il 34enne è comparso oggi davanti al giudice del tribunale di Chieti, Morena Susi, che ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.