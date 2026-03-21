Schianto in viale Marconi, ferita 17enne: torna l’allarme sicurezza stradale

Nuovo incidente su una delle arterie più trafficate di Pescara riaccende le preoccupazioni su traffico, sicurezza e condizioni della viabilità urbana cittadina

Ancora un episodio di incidentalità stradale a Pescara, lungo viale Marconi, una delle arterie più trafficate e da tempo al centro delle segnalazioni per criticità legate alla sicurezza della circolazione. Nella mattinata di ieri si è verificato un nuovo scontro all’altezza della sede Inail, che ha coinvolto un’auto e una motocicletta.

L’impatto, avvenuto con modalità di tipo frontale, ha causato il ferimento di una ragazza di 17 anni, soccorsa immediatamente dal personale sanitario della Misericordia. Le condizioni della giovane, fortunatamente, non risultano gravi: avrebbe riportato escoriazioni e traumi lievi, ma è stata comunque trasferita in ospedale per i necessari accertamenti medici.

L’episodio riporta l’attenzione su una strada già segnalata più volte da residenti e commercianti per l’elevato numero di incidenti e per le difficoltà legate alla gestione del traffico. La zona, infatti, è caratterizzata da un intenso flusso veicolare e da criticità che, secondo le segnalazioni, renderebbero frequenti situazioni di rischio.

Non è la prima volta che viale Marconi finisce sotto osservazione: negli ultimi mesi si sono registrati diversi sinistri, contribuendo a riaprire il dibattito sulla necessità di interventi strutturali per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti.

Le autorità competenti sono chiamate ora a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, mentre resta alta l’attenzione su una viabilità che continua a rappresentare un punto critico per la mobilità cittadina.