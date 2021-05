Schianto tra auto e camion sul'ex superstrada dell'Iri, morto automobilista

Un incidente mortale è occorso all'alba di oggi sulla ex Superstrada del Liri, dove ha perso la vita un automobilista di Avezzano che viaggiava a bordo della sua Nissan bianca finita contro un mezzo pesante guidato da un uomo di Frosinone.

In seguito all'impatto il camion ha preso fuoco. La tragedia si è consumata in prossimità della galleria Mattei nel tratto tra Canistro e Civitella.

La ricostruzione della dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, sul posto i carabinieri di Balsorano e i vigili del fuoco di Avezzano intervenuti per spegnere il mezzo in fiamme.

Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 690 “Avezzano – Sora”,

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.