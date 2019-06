Schianto tra scooter e auto sull'Adriatica, morto 51enne

Un tragico incidente tra uno scooter Yamaha T-Max e una Fiat 500 è costato la vita a Gabriele Di Giacomantonio un 51enne di Cologna.

L'uomo che nello scontro era rimasto ferito gravemente ha cessato di vivere un paio d'ore dopo il ricovero all’ospedale di Giulianova.



Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia stradale, intervenuto sul posto, il maxiscooter viaggiava in direzione Roseto quando si è scontrato con l'autovettura che dalla direzione opposta svoltava verso la statale 80, in direzione Colleranesco.

Nell'impatto la moto è stata sbalzata in aria per poi scivolati a terra per alcune decine di metri oltre il punto dell'impatto.

L'uomo è rimasto sull’asfalto incosciente, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al pronto soccorso e dove sono stati avviati le manovre per la rianimazione ma senza alcun successo, l'uomo non ha dato segni di ripresa e nella notte ha cessato di vivere

L'uomo molto noto a Cologna, lavorava alla “Betafence Italia Spa” di Tortoreto, e quando ha avuto l'impatto stava rincasando proprio dopo un torno di lavoro. Lascia la moglie Daniela e due figli in giovane età.