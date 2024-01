Sciatori Indisciplinati: Multe di 330 Euro per Ubriachi e Consumatori di Hashish sulle Piste

Nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro sulle piste da sci dell'Alto Sangro durante la scorsa domenica, nove sciatori sono stati multati con sanzioni pecuniarie di 330 euro ciascuna. Le infrazioni riguardano diverse violazioni, tra cui l'ubriachezza sugli sci, l'utilizzo di hashish e l'assenza dell'assicurazione obbligatoria.

In particolare, cinque sciatori sono stati sanzionati per non aver provveduto all'assicurazione obbligatoria, mentre altri quattro sono risultati positivi all'etilometro, confermando di essere sotto l'effetto dell'alcol durante la pratica dello sci. Inoltre, quattro individui sono stati colti mentre assumevano hashish sulle piste innevate.

L'operazione ha portato anche a quattro segnalazioni alla Prefettura, evidenziando comportamenti che richiedono ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte delle autorità competenti. L'azione dei carabinieri mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all'interno degli impianti sciistici, promuovendo un ambiente sano e sicuro per tutti gli appassionati di sci.