Scioperi di dicembre: trasporti in tilt e servizi bloccati in tutta Italia

Il mese di dicembre 2024 si preannuncia particolarmente difficile per i cittadini italiani, con una serie di scioperi programmati che coinvolgeranno numerosi settori. Il culmine sarà il 13 dicembre, giorno dello sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (USB), che paralizzerà diversi servizi pubblici e privati. Di seguito, un approfondimento sul calendario e le implicazioni delle mobilitazioni.

Settori interessati

Il calendario degli scioperi copre tutto il mese e include settori cruciali come i trasporti, la sanità, la scuola e perfino la cultura. Tra gli appuntamenti più significativi:

2 dicembre : agitazione dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo Iccrea.

: agitazione dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo Iccrea. 4 dicembre : sciopero di 24 ore nel settore sanitario privato accreditato.

: sciopero di 24 ore nel settore sanitario privato accreditato. 7 dicembre : protesta del personale della Biblioteca Braidense e della Pinacoteca di Brera per carenze di organico.

: protesta del personale della Biblioteca Braidense e della Pinacoteca di Brera per carenze di organico. 13 dicembre: giornata di mobilitazione generale che includerà il trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro), il trasporto ferroviario (stop dalle 21:00 del 12 dicembre fino alle 20:59 del 13 dicembre), i trasporti marittimi e i taxi.

Trasporti in crisi

La giornata del 13 dicembre si annuncia particolarmente critica per chi deve spostarsi.

Treni : interruzioni previste per i servizi regionali, intercity e a lunga percorrenza. Alcune fasce orarie saranno garantite per legge, ma sono attese cancellazioni e ritardi significativi.

: interruzioni previste per i servizi regionali, intercity e a lunga percorrenza. Alcune fasce orarie saranno garantite per legge, ma sono attese cancellazioni e ritardi significativi. Autobus e metro : modalità di sciopero variegate a livello territoriale, con interruzioni anche nelle ore di punta.

: modalità di sciopero variegate a livello territoriale, con interruzioni anche nelle ore di punta. Collegamenti marittimi: fermo totale per le isole minori e limitazioni per le isole maggiori.

Motivazioni delle proteste

Le rivendicazioni dei lavoratori spaziano da richieste di aumenti salariali per adeguarsi all’aumento del costo della vita, al miglioramento delle condizioni lavorative e delle misure di sicurezza. A queste si aggiungono appelli per maggiori investimenti infrastrutturali, volti a migliorare l’efficienza dei servizi per i cittadini​.

Impatto sulla quotidianità

Questi scioperi coincidono con un periodo intenso per i movimenti delle persone, a ridosso delle festività natalizie. Le interruzioni nei servizi rischiano di creare disagi per lavoratori, studenti e viaggiatori. In alcuni casi, come nei trasporti ferroviari e marittimi, le compagnie stanno predisponendo servizi minimi, ma i disservizi saranno inevitabili.

Consigli pratici

Per affrontare al meglio queste giornate, si consiglia di:

Monitorare costantemente i canali ufficiali di comunicazione delle aziende di trasporto. Pianificare spostamenti alternativi o posticipare viaggi non urgenti. Utilizzare servizi di mobilità urbana come car-sharing, biciclette o monopattini nelle città.

I cittadini sono invitati a organizzarsi con anticipo per minimizzare gli inconvenienti di un mese che si preannuncia complesso e ricco di tensioni sociali​.