Sciopero Regionale Abruzzese: Lanciano invasa da 3.000 manifestanti

Lanciano è diventata il cuore pulsante di uno sciopero regionale che ha visto la partecipazione di circa 3.000 persone provenienti da ogni angolo dell'Abruzzo. La città è stata invasa da 30 autobus e treni speciali che hanno trasportato lavoratori e lavoratrici determinati a far sentire la propria voce.

La manifestazione ha preso il via alle 10:35 da viale delle Rose, percorrendo Corso Trento e Trieste prima di approdare a Piazza Plebiscito. Il lungo percorso è stato completamente occupato dai manifestanti, che hanno portato avanti le loro richieste e proteste con determinazione.

Tra i partecipanti si sono distinti rappresentanti sindacali di spicco, tra cui Ivana Veronese, segretaria nazionale della Uil, che terrà l'intervento conclusivo, insieme a Michele Lombardo, segretario regionale, e Nicola Manzi, coordinatore regionale dei metalmeccanici. La Cgil è stata rappresentata dal segretario regionale Carmine Ranieri.

Numerosi ospiti importanti hanno preso parte all'evento, tra cui Fabiola Ortolano, segretario generale Uil-Scuola Abruzzo, Silvio Paolucci, consigliere regionale del Pd, Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd, Francesco Taglieri, consigliere regionale, Chiara Pupi, segretaria generale Uil-Temp Abruzzo in rappresentanza degli autonomi e somministrati. Inoltre, la manifestazione ha visto la partecipazione di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione, e il candidato presidente alle Regionali, Luciano D'Amico. Attualmente, la protesta è ancora in corso, con i partecipanti determinati a far sentire la loro voce e a ottenere ascolto per le loro rivendicazioni.