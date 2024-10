Sciopero del personale FS: treni sospesi e disagi previsti anche in Abruzzo

Possibili cancellazioni e ritardi dei treni Frecce, Intercity e regionali a causa dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, in programma per il weekend.

A rischio la circolazione dei treni in Abruzzo e in tutta Italia a partire dalle ore 21 di sabato 12 ottobre fino alla stessa ora di domenica 13, a causa dello sciopero nazionale indetto dal personale del Gruppo FS Italiane. Trenitalia ha avvertito che ci saranno possibili cancellazioni di Frecce, Intercity e treni regionali, con conseguenti disagi per i viaggiatori.

Lo sciopero, proclamato da alcune organizzazioni sindacali del settore ferroviario, riguarda il personale di FS Italiane e potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione dei treni a livello nazionale. Oltre alle cancellazioni e ai ritardi previsti durante lo sciopero, potrebbero verificarsi interruzioni anche prima dell’inizio ufficiale della protesta e dopo il suo termine.

Le linee ferroviarie gestite da Trenitalia saranno le più colpite, con la possibilità di disservizi che includono sia cancellazioni totali sia riduzioni parziali dei collegamenti. I treni gestiti da altre società, come la TUA (Trasporto Unico Abruzzese), non sono interessati dallo sciopero e dovrebbero funzionare regolarmente.

A fronte delle potenziali conseguenze dello sciopero, Trenitalia consiglia vivamente ai passeggeri di verificare lo stato del proprio treno prima di partire e, se possibile, di riprogrammare i viaggi previsti durante il periodo della protesta. È disponibile un servizio di aggiornamento continuo online sui canali ufficiali dell’azienda, oltre che tramite app e call center.

Gli scioperi del settore ferroviario spesso causano disagi significativi per i viaggiatori, specialmente in occasione di mobilitazioni di portata nazionale come questa. Anche se alcuni servizi minimi essenziali potrebbero essere garantiti, la situazione resta incerta fino a poche ore prima della mobilitazione. In base alle normative vigenti, durante le fasce orarie protette potrebbero essere garantiti alcuni collegamenti regionali per ridurre al minimo l’impatto su chi deve necessariamente viaggiare.

I passeggeri che hanno acquistato i biglietti per i treni nelle giornate di sabato e domenica potranno richiedere il rimborso in caso di cancellazioni o modificare gratuitamente la prenotazione. Sul sito ufficiale di Trenitalia è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sulle opzioni di rimborso o cambio prenotazione, così come gli aggiornamenti in tempo reale sui treni in circolazione.