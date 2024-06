Sciopero delle Guardie Giurate in Ospedale: Due Giorni di Protesta

La mobilitazione delle guardie particolari giurate, annunciata dall'Ugl Sicurezza Civile Abruzzo, è prevista per il 30 giugno e il 1° luglio. La segreteria regionale dell'Ugl Sicurezza Civile Abruzzo ha dichiarato lo stato di agitazione per le guardie giurate in servizio presso l'ospedale civile Santo Spirito di Pescara.

Il sindacato ha motivato lo sciopero con il mancato riscontro della richiesta di incontro da parte della Asl di Pescara e la richiesta di intervento della Prefettura di Pescara. "A seguito del mancato riscontro della richiesta di incontro da parte della Asl di Pescara e alla richiesta di intervento della Prefettura di Pescara, questa organizzazione sindacale attiverà due giorni di sciopero il 30 giugno e il 1° luglio, in cui le guardie particolari giurate operanti in ospedale si asterranno dal lavoro per l’intero orario previsto," si legge nella nota dell'Ugl.

La protesta punta a sensibilizzare le autorità sanitarie e locali sulle problematiche affrontate dalle guardie giurate e a ottenere un dialogo costruttivo per migliorare le condizioni di lavoro.