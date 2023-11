Sciopero di 24 Ore alla Rdb - Italprefabbricati: Manca l'Accordo Sindacale

I sindacati Fillea-Cgil, Filca-Cisl, e Feneal-Uil hanno annunciato 24 ore di sciopero presso la Rdb - Italprefabbricati, un'azienda di produzione di manufatti cementizi e materiali da costruzione con stabilimenti a Casoli di Atri (Teramo), Bellona (Caserta), e Alseno (Piacenza). Le relazioni sindacali sono state interrotte, e i sindacati affermano che è "ripreso lo stato di agitazione", con lo sciopero indetto in tutti e tre gli stabilimenti a sostegno della riapertura del tavolo per la sottoscrizione del primo accordo integrativo.

La decisione di scioperare è stata presa in seguito al mancato accordo sulla parte dell'intesa relativa al Premio di risultato. La direzione aziendale aveva promesso di sottoscrivere l'accordo entro agosto, ma ha negato le condizioni per riconoscere un risultato economico relativo al 2023, nonostante l'azienda abbia registrato continui margini di crescita dal 2020. I sindacati chiedono la riapertura del tavolo per la sottoscrizione dell'accordo integrativo.