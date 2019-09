Sciopero trasporti publici, soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei lavoratori

La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto registrare, come da consuetudine per questo settore, una straordinaria adesione.

Il trasporto urbano si è letteralmente fermato a Chieti, Teramo e L’Aquila con punte vicine al 100%, dato ancora più significativo se consideriamo che due delle tre imprese che operano in questi tre capoluoghi di provincia, sono peraltro aziende private ovvero imprese dove l’adesione allo sciopero è normalmente inferiore alla media.

Anche il trasporto extraurbano regionale ha fatto registrare adesioni importanti con punte del 70% soprattutto nelle aree interne dove risultano particolarmente evidenti e quindi percepiti dai lavoratori i problemi e le tematiche alla base della dichiarazione di sciopero: mezzi obsoleti ed insufficienti, mancanza di investimenti nel materiale rotabile, tagli di risorse e riduzione dei servizi, ricorso alle privatizzazioni, degrado delle sedi aziendali, aziende sull’orlo del fallimento, sub affidamenti e dumping contrattuale, mancanza del biglietto unico su base regionale, altissima evasione tariffaria ma soprattutto l’assenza di un piano regionale dei trasporti e di una vera riforma che interessi l’intero comparto.

Anche il trasporto ferroviario gestito dalla società regionale di trasporto TUA, ha fatto registrare significative adesioni che hanno comportato la soppressione di ben quattro treni di seguito elencati:

Treno n. 23909 da San Benedetto del T. a Lanciano;

Treno n. 23913 da Pescara a Sulmona;

Treno n. 23914 da Sulmona a Pescara;

Treno n. 23944 da Lanciano a Pescara.

La Filt Cgil Abruzzo Molise unitamente alla propria Confederazione, torna a sollecitare la politica regionale a confrontarsi con le parti sociale su un tema come quello della mobilità collettiva che da anni denota importanti criticità e un fenomeno diffuso di disservizi per l’utenza come stanno a testimoniare le numerose denunce e le situazioni di disagio verificatesi in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.