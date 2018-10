Scomparsa 53enne nel pescarese ricerche in corso dalla scorsa notte

Dopo la denuncia presentati dai parenti, sono iniziate dalla serate di ieri le ricerche per la scomparsa di una donna di 53 anni nel pescarese.

La donna si sarebbe allontanata di casa a Cappelle sul Tavo (Pe), nel tardo pomeriggio di ieri, e i parenti allarmati per il suo mancato rientro si sono rivolti alle forze dell'ordine, che si sono immediatamente attivate per la sua ricerca, che si è protratta per tutta la notte e con forze a terra, e che dalla mattinata sono coadiuvati anche dagli elicotteri dei vigili del fuoco.