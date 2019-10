Scomparsa di Gabrielle Chelli, oggi i funerali della commerciante

La scomparsa, Gabrielle Chelli all'età di 44 anni, della nota commerciante ha gettato nello sconforto amici e parenti ed i tanti che la conoscevano, la giovane donna è morta presso l'ospedale di Pescara dopo aver lottato contro il "Mostro"

Gabrielle, madre di due figli, titolare di un negozio di abbigliamento e articoli per neonati e bambini ed era molto conosciuta in città anche per le attività di volontariato alle quali si dedicava con passione.

Oggi pomeriggio a Poggio Picenze, suo paese di origine si terranno funerali alle 15,30, nella chiesa parrocchiale di Poggio Picenze.