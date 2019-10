Scomparsa di Roberto Fagnano: il Sindaco decreta, per domani, il lutto cittadino

Sono profondamente colpito dalla notizia dell’improvvisa scomparsa di Roberto Fagnano, ex manager della ASL di Teramo. I miei più calorosi sentimenti di vicinanza vanno innanzitutto alla famiglia.

Intendo ricordare una figura che è stata particolarmente significativa per la nostra comunità, grazie alla sua composta, equilibrata, diligente guida dell’azienda più importante, in ogni senso, del territorio provinciale e dello stesso capoluogo.

Nella mia qualità di responsabile primo della sanità locale, ho avuto modo di apprezzare in lui, le qualità umane, la disponibilità sincera, lo spirito di collaborazione e una non comune competenza. E ho avuto modo di stimare il suo impegno per la nostra città, verso la quale ha riversato passione e attenzione. Tutte qualità messe a disposizione in particolare della sanità locale e, appunto, della città di Teramo. Non dimentico la capacità di acquisire finanziamenti anche di notevole entità, grazie ai quali sono stati realizzati progetti che hanno avuto effetto sulla sanità del territorio. La comune finalità di tutelare sempre più la sanità e salvaguardare la salute dei cittadini, non ci ha impedito di operare fattivamente, nonostante talvolta le opinioni divergenti, che però si sono poi tradotte in ricchezza e non già in ostacolo.

Roberto Fagnano ha quindi continuato la sua intelligente e feconda attività, una volta assunto l’incarico di Direttore Generale dell'agenzia regionale della Sanità, ruolo che gli ha ancora permesso di interessarsi attivamente della nostra situazione, in particolare per ciò che attiene la prospettiva di un nuovo Ospedale, formulando per esso le condizioni di più alta e autorevole qualità. Sono certo che, in tal senso, avrebbe continuato a fornire il suo prezioso contributo.

In ragione di tutto ciò, esprimo il mio personale cordoglio per una perdita così rilevante e, come anticipato nella conferenza stampa tenutasi in mattinata, annuncio la partecipazione di una delegazione municipale al momento di esequie previsto per domani in Cattedrale e decreto il lutto cittadino per la medesima giornata di domani.