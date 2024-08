Scontri tra Tifosi su Autostrada: Teramani e Giuliesi si Scontrano con Bastoni al Casello

Tensione e violenza hanno caratterizzato la giornata di ieri al casello di Val di Sangro, dove tifosi teramani e giuliesi sono stati protagonisti di uno scontro violento. Gli incidenti sono avvenuti sulla corsia sud dell’autostrada, dove i tifosi biancorossi, diretti ad Agnone per la partita della loro squadra, e i tifosi giallorossi, in trasferta a Vasto, si sono affrontati con bastoni e violenza.

Le immagini, riprese da numerosi automobilisti e diffuse sui social, mostrano gruppi di tifosi con il volto coperto e armati di bastoni, che scendono dai veicoli e si dirigono verso i rivali. I video sono ora al vaglio delle autorità, che stanno indagando sugli scontri.

Questo episodio si inserisce in una serie di violenze tra tifosi che continuano a verificarsi nonostante l'adozione di misure di prevenzione come i Daspo e le condanne per comportamenti violenti. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione dei tifosi nelle trasferte calcistiche.