Scontri tra studenti all'uscita di scuola: bottiglie rotte e coltelli

Un violento scontro tra studenti ha sconvolto l’uscita dalle lezioni dell’istituto Ettore Majorana di Avezzano. Il fatto è avvenuto sotto i portici di via Cavalieri di Vittorio Veneto, proprio davanti ai cancelli del Vitruvio Pollione, coinvolgendo almeno sei ragazzi. Testimoni riferiscono che un gruppo di circa venti persone ha iniziato a provocare alcuni studenti mentre si dirigevano verso il terminal bus di Piazzale Kennedy. La situazione è rapidamente degenerata, trasformandosi in una vera e propria rissa in cui sono stati utilizzati coltelli e bottiglie di vetro rotte.

"Li conoscevo, alcuni di loro frequentano la mia scuola", racconta uno degli studenti presenti sulla scena. "Hanno iniziato a provocare a più riprese, e poi sono passati alle mani. A un certo punto, hanno estratto coltelli e bottiglie rotte. È stato il caos totale". Il racconto di questo testimone rende l'idea della violenza esplosa improvvisamente. L'episodio si è protratto per circa 10 minuti, durante i quali i sei ragazzi aggrediti hanno riportato ferite e contusioni in varie parti del corpo.

Sul luogo sono intervenute tempestivamente le forze dell'ordine, con la presenza di polizia e carabinieri che hanno cercato di sedare la violenza e riportare la calma. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili, molti dei quali, secondo le prime testimonianze, sembrano frequentare la stessa scuola delle vittime.

I genitori dei ragazzi aggrediti hanno già sporto denuncia, esprimendo preoccupazione per la mancanza di sicurezza all'uscita delle scuole. "Non è possibile che i nostri figli rischino la vita ogni giorno all'uscita da scuola", ha dichiarato uno dei genitori coinvolti. "Chiediamo un intervento immediato delle istituzioni per garantire maggiore protezione e prevenire ulteriori episodi di questo tipo".

Non è la prima volta che si verificano episodi di violenza tra giovani nelle vicinanze delle scuole di Avezzano. Le autorità locali stanno valutando l’ipotesi di intensificare i controlli nelle ore di ingresso e uscita, aumentando la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città. Anche i dirigenti scolastici stanno collaborando per sensibilizzare gli studenti e promuovere una cultura della non violenza all'interno e all'esterno delle aule.

La dinamica dell'aggressione, per quanto rapida, ha sconvolto l’intera comunità scolastica, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza giovanile e sulla necessità di intervenire con misure preventive più efficaci. Le scuole della zona stanno valutando di introdurre nuove iniziative di sensibilizzazione, coinvolgendo anche le famiglie, per affrontare il problema delle risse tra giovani.

Il sindaco di Avezzano, informato dell’accaduto, ha dichiarato che il Comune è già al lavoro con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza in città, specialmente nelle aree ad alta frequentazione giovanile come quelle intorno alle scuole e ai principali snodi di trasporto pubblico. Intanto, gli studenti coinvolti nella rissa saranno ascoltati nei prossimi giorni per fornire maggiori dettagli e contribuire a identificare tutti i partecipanti alla violenza.

L'episodio di Avezzano rappresenta un allarme per le autorità locali, che dovranno ora rispondere con misure concrete per evitare che situazioni simili possano ripetersi, coinvolgendo sempre più giovani in atti di violenza gratuiti e pericolosi.