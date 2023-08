Scontrini Folli: 50 Centesimi per il Ghiaccio nel Caffè!

L'estate sembra non voler finire per quanto riguarda gli scontrini assurdi, e stavolta il caso arriva direttamente da Pesaro. Dopo le segnalazioni di prezzi stratosferici provenienti da ogni angolo d'Italia, sembra che i registratori di cassa siano impazziti nel nostro bel Paese. Ma vediamo di cosa si tratta stavolta.

Dopo il toast che è stato praticamente "diviso" a metà per guadagnare due euro extra, il famoso piattino condiviso per le trofie al pesto che ha fatto alzare le sopracciglia, e persino i 845 euro per un mix di tigelle e gnocco fritto, ecco spuntare fuori un altro episodio bizzarro a Pesaro: un innocuo cubetto di ghiaccio che costa ben 50 centesimi. Sì, avete letto bene. Un cubetto di ghiaccio, quello che solitamente galleggia allegramente nelle bevande estive per tenerle fresche, sta causando uno scandalo a Pesaro.

La storia ci arriva grazie a Il Resto del Carlino, che ha seguito il suggerimento di un suo lettore e ha deciso di fare una visita personale al bar in questione. Si tratta di un locale molto frequentato in piazza del Popolo, e la scoperta ha confermato ciò che si sospettava: l'aggiunta di un semplice cubetto di ghiaccio al caffè comporta un aumento di prezzo di 1,50 euro. Insomma, un caffè con ghiaccio viene a costare 1,50 euro.

L'incredulità è stata confermata sul posto: un piccolo bricco di ceramica con il caffè viene servito insieme a un bicchiere contenente 3 o 4 cubetti di ghiaccio. Ora, non stiamo parlando di una tazzina banale, ma resta pur sempre un caffè con ghiaccio.

La titolare del bar ha deciso di rispondere alle polemiche, spiegando che non vede nulla di strano nella situazione. Secondo lei, i 50 centesimi extra non riguardano solo i cubetti di ghiaccio, ma sono dovuti al servizio che offrono. Per il caffè freddo, vengono serviti un piattino, un bicchiere con il ghiaccio e un piccolo bricco di caffè a parte. Insomma, un servizio diverso che comprende anche l'uso della lavastoviglie e il lavoro della cameriera.

Insomma, l'estate degli scontrini folli sembra non voler finire, e sembra che ogni giorno ci riservi una nuova sorpresa.