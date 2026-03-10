Scontro sulla magistratura, Nordio difende Bartolozzi e scoppia nuova polemica politica

Le parole della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi accendono il dibattito sulla magistratura mentre Nordio la difende e l’Anm denuncia toni istituzionali ormai inaccettabili.

Il caso politico legato alle dichiarazioni sulla magistratura continua ad alimentare il confronto istituzionale. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni per la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, intervenendo pubblicamente per chiarire il senso delle parole che hanno generato polemiche nel mondo giudiziario e politico.

Secondo il titolare del dicastero di via Arenula, le affermazioni pronunciate da Bartolozzi sarebbero state interpretate in modo improprio rispetto al pensiero reale della magistrata. Nordio ha sottolineato che la stessa Bartolozzi ha già precisato il contenuto delle sue dichiarazioni, spiegando che il riferimento non riguardava l’intera magistratura italiana, ma soltanto una minoranza ritenuta politicizzata.

Il ministro ha parlato a Torino durante un incontro dedicato alla campagna per il referendum sulla giustizia, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle parole con cui la sua collaboratrice aveva definito parte della magistratura come “plotoni di esecuzione”. Secondo Nordio, si tratta di un’espressione che può essere stata percepita in maniera distorta e che non rappresenterebbe il reale pensiero della dirigente del ministero.

Sul caso è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha riconosciuto come la frase sia stata “infelice”, pur invitando a riportare il dibattito sul merito della riforma della giustizia, tema centrale del referendum in discussione nel panorama politico nazionale.

Dal fronte della magistratura, tuttavia, le reazioni restano critiche. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) ha diffuso una nota nella quale denuncia il clima di tensione che si sarebbe creato nelle ultime settimane. Secondo l’Anm, gli attacchi rivolti alla magistratura da parte di esponenti politici avrebbero raggiunto livelli considerati inaccettabili per il corretto equilibrio tra le istituzioni.

L’associazione dei magistrati ha ricordato di aver scelto finora di non replicare alle polemiche, accogliendo l’invito della più alta carica dello Stato ad abbassare i toni del confronto pubblico. Nonostante ciò, l’organismo rappresentativo della magistratura ha ribadito l’importanza di mantenere un clima di rispetto istituzionale e collaborazione tra i poteri dello Stato.

Il dibattito si inserisce nel più ampio confronto politico sulla riforma della giustizia e sul rapporto tra politica e magistratura, un tema che continua a dividere il panorama istituzionale italiano e che nelle prossime settimane potrebbe tornare al centro della discussione pubblica.