Scontro tra tre auto sulla Statale: due feriti, traffico in tilt

Incidente a Castellalto sulla Statale Valle del Vomano: soccorsi sul posto e viabilità compromessa in entrambe le direzioni.

Un grave incidente ha causato il blocco del traffico sulla Statale 150 della Valle del Vomano, nel comune di Castellalto. Lo scontro, avvenuto al chilometro 14,3, ha coinvolto tre vetture e provocato due feriti, mentre la circolazione è stata interrotta temporaneamente in entrambe le direzioni.

Le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per gestire l’emergenza e facilitare il ripristino della viabilità. I soccorsi, giunti sul luogo dell’incidente, hanno prestato assistenza ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni di salute delle persone coinvolte, ma i due feriti non sembrano essere in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza o da un sorpasso azzardato, ma le dinamiche esatte sono ancora sotto esame. Gli agenti della polizia stradale sono impegnati a ricostruire i dettagli dello scontro, ascoltando i testimoni e raccogliendo le prove per fare chiarezza sulla vicenda.

Il traffico, bloccato per diverse ore, ha causato lunghe code e disagi per gli automobilisti. In attesa di completare i rilievi e rimuovere i veicoli incidentati, le autorità hanno deviato il flusso veicolare su percorsi alternativi per cercare di limitare i disagi.

La Statale 150, una delle principali arterie che attraversa la Valle del Vomano, è spesso teatro di incidenti, anche a causa del traffico intenso e delle numerose intersezioni presenti lungo il suo percorso. Gli abitanti della zona hanno più volte sollecitato l’adozione di misure di sicurezza più stringenti, tra cui la presenza di controlli più frequenti e l’installazione di dispositivi per il controllo della velocità, al fine di prevenire ulteriori incidenti.

L'incidente di oggi rappresenta un ulteriore monito per la necessità di migliorare la sicurezza stradale lungo questa tratta. I lavori di ripristino della carreggiata e la rimozione dei veicoli incidentati dovrebbero concludersi nelle prossime ore, con la previsione di riaprire il traffico in serata.

Le autorità locali invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare i limiti di velocità, in particolare in tratti stradali noti per la loro pericolosità come la Statale 150, che collega diversi comuni della provincia di Teramo.