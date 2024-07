Scoperta Coltivazione Illegale di Cannabis: Sequestro e Arresto nel Peligno

La Guardia di Finanza del capoluogo peligno ha scoperto un terreno utilizzato per la coltivazione illegale di cannabis. L'operazione è stata effettuata ieri sera a seguito di indagini e perquisizioni che hanno portato all'arresto di un uomo responsabile della coltivazione.

Durante il blitz, i finanzieri hanno individuato un terreno in cui erano posizionate otto piante di cannabis, collocate in appositi vasi e nascoste tra altre colture per mascherarne la presenza. Il terreno è stato localizzato grazie a tecniche investigative mirate e all'uso di strumentazioni tecniche avanzate, che hanno permesso di risalire all'autore dell'illecita attività.

L'uomo, ritenuto responsabile della cura della piantagione, è stato arrestato sul posto, e le piante sono state immediatamente sequestrate dalle autorità. Successive perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di ulteriori semi di cannabis nell'abitazione dell'indagato, confermando il coinvolgimento dell'uomo nell'attività illegale.

Le forze dell'ordine continuano a monitorare l'area per contrastare il fenomeno della coltivazione e del traffico di sostanze stupefacenti, sottolineando l'importanza della collaborazione con i cittadini per segnalare eventuali attività sospette.