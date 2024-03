Scoperta Scioccante: Trovato Morto in Casa il 57enne che non ha partecipato al Funerale del Fratello

Una tragedia nella tragedia ha colpito una famiglia residente a Pescara. Ieri mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina di via Aldo Moro, dove è stata scoperta una terribile situazione. La richiesta di soccorso è arrivata dalla sorella del padrone di casa, L.B., 57 anni, preoccupata dal fatto che il fratello non solo non avesse partecipato al funerale dell'altro fratello, ma fosse anche irreperibile al telefono da diversi giorni.

I soccorritori hanno trovato la porta d'ingresso chiusa dall'interno e, una volta entrati, hanno fatto una scoperta agghiacciante: il corpo senza vita del 57enne. Il medico legale ha stabilito che la morte risale a circa 7 giorni prima, per cause naturali, precedendo quindi il decesso dell'altro fratello.

La salma è stata restituita alla famiglia, che si prepara così a dover affrontare un secondo funerale nel giro di pochi giorni, un'ulteriore prova di dolore in una situazione già difficile.