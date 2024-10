Scoperta Shock: L’Operazione ‘Alto Impatto’ Rivela il Lato Oscuro di Avezzano!

Incontro cruciale per analizzare la sicurezza ad Avezzano, con la collaborazione di diverse forze dell’ordine e il supporto del Prefetto dell’Aquila.

Si è svolta, nel pomeriggio di ieri, una significativa operazione interforze denominata “Alto Impatto” nel comune di Avezzano, in seguito a una decisione presa durante una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo. All’incontro hanno preso parte anche il Questore De Simone, il Colonnello Del Campo dell’Arma dei Carabinieri e il Colonnello Lamanuzzi della Guardia di Finanza.

L’iniziativa, che ha avuto come obiettivo principale il controllo del territorio, è stata progettata per prevenire fenomeni di illegalità, concentrandosi in modo particolare sulle aree e sui siti considerati più sensibili e a rischio nel territorio. Questa azione si inserisce all’interno delle linee strategiche definite durante le varie riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha cercato di tener conto delle peculiarità di ciascuna area della provincia.

In questa direzione, il Prefetto ha convocato una nuova riunione del Comitato, prevista per il 17 ottobre, presso il Comune di Avezzano, con l’intento di esaminare la situazione sicurezza dell’area. Durante l’operazione di ieri, sono stati istituiti 26 posti di controllo delle forze di polizia, che hanno eseguito verifiche su un totale di 267 individui, di cui 34 con precedenti penali, e su 182 veicoli, elevando 17 sanzioni ai sensi del Codice della Strada.

Sono state inoltre denunciate 3 persone, e un soggetto è stato segnalato per la detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, è stato anche sequestrato un coltello e sono stati controllati 26 individui agli arresti domiciliari, di cui 2 non sono stati trovati. Il Prefetto ha espresso un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze di polizia coinvolti, per la loro professionalità e dedizione nella tutela della sicurezza del territorio.

Questi interventi testimoniano l'impegno delle autorità nel contrastare l'illegalità e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, sottolineando la collaborazione tra le diverse forze dell'ordine e l'importanza della vigilanza sul territorio.