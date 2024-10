Scoperta maxi evasione sui carburanti: 9 milioni di euro sottratti al fisco

L’Ufficio delle Dogane di Pescara smaschera una truffa da milioni di litri di gasolio: coinvolte società in cinque regioni.

Una vasta truffa legata al commercio di carburanti è stata scoperta dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, che hanno messo sotto controllo un deposito nel Teramano. Le indagini, avviate nel 2021, hanno portato alla luce false cessioni di oltre 2 milioni di litri di gasolio per autotrazione, con un'evasione fiscale complessiva superiore a 9 milioni di euro. In particolare, è stato accertato il mancato pagamento di 6,5 milioni di euro di accise e 2,5 milioni di euro di IVA. A seguito dell'inchiesta, le sanzioni per la società coinvolta potrebbero superare i 19 milioni di euro.

L’operazione, estesa a cinque diverse regioni, ha rivelato il coinvolgimento di una società “cartiera” con sede legale a Roma, specializzata nell'emissione di false fatture per operazioni inesistenti. Questa società, rappresentata da un prestanome residente a Napoli, ha emesso fatture per la vendita di carburante mai acquistato, per un totale di oltre 14 milioni di euro.

Il successo dell'indagine è stato possibile grazie a una combinazione di accertamenti sul campo, analisi dettagliate dei dati estratti dalle banche dati dell’Agenzia delle Dogane e l'acquisizione di documentazione dall’Agenzia delle Entrate. Questo ha consentito di portare alla luce un sistema di frode ben organizzato, volto a evadere le imposte su IVA e accise.

Il fascicolo, che coinvolge diverse aziende e individui, è stato inoltrato alla Procura della Repubblica. Le indagini potrebbero presto estendersi ad altre aree del Paese, considerando la portata della frode e il coinvolgimento di soggetti operanti su scala nazionale.

Le autorità stanno lavorando per risalire a eventuali altri complici e approfondire ulteriormente il giro di fatture false, che ha alimentato un’evasione di dimensioni notevoli, con ripercussioni sull’intero sistema economico e fiscale.