Scoperta maxi frode da oltre un milione di euro: tre arresti per truffa allo Stato

Una maxi truffa ai danni dello Stato è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, con sequestri per oltre un milione di euro e tre persone accusate.

Un'operazione della Guardia di Finanza di Chieti ha portato alla luce una maxi frode ai danni dello Stato, che ha causato un danno di oltre un milione di euro. Tre persone sono state accusate di reati tributari e indebita percezione di finanziamenti pubblici, con il sequestro di una somma pari a 1,4 milioni di euro. Le indagini, condotte dalla tenenza di Ortona e dirette dal tenente Giancarlo Passeri, hanno portato alla scoperta di una società di capitali apparentemente operante nel settore delle pulizie specializzate di edifici e impianti. Questa società, di fatto amministrata da un sessantenne aquilano, ha ottenuto ingenti fondi pubblici in modo fraudolento, facendo ricorso a false dichiarazioni e documenti.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Falasca, ha rivelato che la società aveva falsificato i propri bilanci per ottenere agevolazioni finanziarie su due linee di credito: una da 656mila euro, concessa dalla Simest Spa per progetti promozionali in Azerbaigian, Sud Africa e Canada, e una seconda di oltre 720mila euro, finalizzata al sostegno delle imprese in difficoltà a causa della pandemia da Covid. Dopo aver ottenuto i fondi, i truffatori hanno utilizzato il denaro per acquistare beni aziendali e effettuare pagamenti a soggetti giuridici, simulando rapporti commerciali inesistenti, con l’intento di esaurire rapidamente i fondi ottenuti illecitamente.

A seguito di queste scoperte, è stato deciso di segnalare la società alla Corte dei Conti della Regione Abruzzo per danno erariale. Questa operazione è un altro tassello nella lotta contro le frodi fiscali e il malversamento di fondi pubblici, che continua a essere una priorità per le autorità competenti.