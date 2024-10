Scoperta scuola di ballo trasformata in discoteca e ristorante: maxi sanzione e chiusura

Le autorità hanno sanzionato una scuola di ballo di Ortona per trasformazione illegale in discoteca e ristorante senza le autorizzazioni necessarie.

Una scuola di ballo di Ortona è stata trasformata abusivamente in discoteca e ristorante, con eventi musicali pubblicizzati online. La polizia amministrativa di Chieti, grazie al monitoraggio dei social network, ha scoperto l’attività irregolare, sanzionando il titolare con una multa di 23mila euro e disponendo la chiusura temporanea del locale.

L'indagine è partita dall’analisi di numerose immagini e post sui social, da cui è emersa una serie di spettacoli ed eventi pubblicizzati su Facebook con frequenza tale da escludere la natura occasionale delle serate. Il locale, inoltre, ospitava gruppi musicali e artisti senza rispettare le norme di sicurezza e senza la necessaria licenza di agibilità rilasciata dalla Commissione di vigilanza comunale.

La mancanza di queste autorizzazioni costituisce una violazione grave delle norme di sicurezza, fondamentali per prevenire situazioni pericolose come incendi o crolli durante gli eventi. Per questo motivo, durante un controllo interforze coordinato dal questore, il personale della Polizia di Stato, insieme all’Ispettorato del lavoro di Chieti-Pescara e al Servizio igiene della ASL, ha denunciato il titolare.

Oltre alla mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi e delle autorizzazioni sanitarie, sono emerse ulteriori irregolarità: il locale impiegava tre lavoratori in nero, tra cui un minorenne. Anche questo ha contribuito alla somma complessiva della sanzione amministrativa, che ha raggiunto i 23mila euro.

La chiusura temporanea del locale e le pesanti sanzioni sono un segnale chiaro da parte delle autorità che, grazie al monitoraggio digitale e alle operazioni interforze, hanno intensificato i controlli su attività che, se non regolarizzate, possono costituire un pericolo per il pubblico.