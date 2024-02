Scoperta una Maxi Truffa: Automobilisti Ingannati da False Polizze Assicurative

Una vasta truffa è stata sventata dalle autorità competenti dopo un'attenta indagine condotta dalla Polizia e dai Carabinieri. Il caso è emerso quando la Polizia Stradale ha notato un aumento anomalo di veicoli circolanti senza copertura assicurativa obbligatoria.

L'operazione congiunta delle forze dell'ordine è avvenuta nella mattinata del 15 febbraio a L'Aquila. Durante l'azione, sono stati sequestrati quattro laptop, due computer desktop, uno smartphone, 4 pen drive e centinaia di contratti di assicurazione per ulteriori verifiche sulla loro validità.

L'indagine è partita dalla Polizia Stradale di L'Aquila dopo l'evidenza di un aumento significativo di veicoli che circolavano senza l'assicurazione RCA obbligatoria. Attraverso le indagini, è stato scoperto che molti automobilisti erano in possesso di polizze assicurative contraffatte, pensando di averle sottoscritte regolarmente e pagato il premio assicurativo in contanti, ma in realtà il denaro finiva nelle mani di falsi assicuratori.

Numerosi casi sono stati riportati anche ai Carabinieri di Assergi e alla Polizia Locale di L'Aquila. Incrociando i dati raccolti, è stato individuato il presunto responsabile delle truffe, un 59enne residente a L'Aquila già noto alle autorità per condotte simili perpetrare in passato.

La Procura di L'Aquila, dopo le denunce presentate dalle vittime, ha emesso un decreto di perquisizione nell'appartamento dell'uomo, ritenuto l'artefice delle truffe.

È emerso che l'indagato, già radiato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha continuato a truffare decine di automobilisti rilasciando polizze assicurative false, esponendo così i conducenti al rischio di vedersi sequestrati i veicoli e di affrontare conseguenze legali gravi in caso di incidente.

Questa scoperta solleva il sospetto che molti veicoli circolino ancora senza assicurazione, mettendo a rischio i proprietari di fronte a potenziali conseguenze legali.