Scoperta una casa dello spaccio nel centro di Pescara: arrestata coppia

Nel cuore di Pescara, la Polizia di Stato ha smantellato una rete di spaccio che operava in pieno centro, portando all’arresto di una coppia pugliese. Il giovane di 25 anni e la compagna di 27 avevano preso in affitto un appartamento per trasformarlo in una vera e propria piazza di spaccio. Le indagini, partite dopo alcuni sospetti di movimenti anomali, hanno portato alla scoperta di circa 100g di cocaina e una somma di 2.755 euro in contante. Entrambi, senza occupazione stabile, sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari.

Nell’operazione, i poliziotti hanno anche sequestrato hashish e marijuana in altri interventi che hanno visto l'arresto di due persone in Spoltore e la liberazione di un immobile abusivamente occupato. Questo intervento rientra in un’azione più ampia di contrasto alla criminalità legata agli stupefacenti.