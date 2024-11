Scoperti 7 cani chiusi in valigia su treno: pericolo di soffocamento evitato

Gli animali, salvati grazie all'intervento tempestivo del controllore e della Polfer, sono stati affidati al servizio veterinario della Asl.

Un drammatico caso di maltrattamento animale è stato recentemente scoperto a bordo di un treno Intercity diretto a Bologna, dove sette cani di piccola taglia sono stati trovati chiusi dentro due valigie, in condizioni che avrebbero potuto portare al loro soffocamento. La scoperta è avvenuta grazie all'intervento tempestivo di un controllore che, accorgendosi della situazione, ha immediatamente lanciato l'allarme, evitando così una tragedia.

Gli animali sono stati prontamente soccorsi e affidati agli agenti della Polfer, che hanno garantito il loro trasferimento al servizio veterinario della Asl per ricevere le cure necessarie. La Lndc Animal Protection ha immediatamente sporto denuncia contro i responsabili di questo gravissimo maltrattamento, sottolineando la gravità dell'incidente.

Piera Rosati, presidente della Lndc Animal Protection, ha dichiarato: "Questo episodio evidenzia l'urgenza di una maggiore sensibilizzazione sul rispetto degli animali e sulla loro tutela. Purtroppo, non si tratta di un caso isolato, ma di una pratica che si verifica spesso in contesti legati a traffico illecito di animali, sfruttamento e altre attività criminali che mettono a serio rischio la vita degli animali coinvolti."

Inoltre, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha invitato tutti a non ignorare tali episodi: "Chiunque assista a situazioni di maltrattamento animale ha il dovere di avvisare immediatamente le autorità competenti. Ogni segnalazione può essere decisiva per prevenire ulteriori abusi e per portare i colpevoli di fronte alla giustizia."

La Lndc ha anche voluto esprimere il proprio ringraziamento alla Polfer, la quale, con il suo intervento rapido ed efficace, ha salvato la vita dei sette cani. "Continueremo a monitorare la situazione affinché i responsabili vengano puniti, e a portare avanti la nostra battaglia per la difesa e il benessere degli animali," ha concluso l'associazione.

Questo episodio, purtroppo, riflette una realtà preoccupante legata al traffico e all'abuso di animali, fenomeni che richiedono maggiore attenzione e impegno da parte di tutti per prevenire simili tragedie.