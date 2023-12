Scoperti due mini cellulari nel pacco di Natale destinato a detenuto: Operazione della Polizia

Durante la vigilia di Natale, un'operazione della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Castrogno ha portato al sequestro di due micro telefoni cellulari che erano stati nascosti all'interno di un pacco postale destinato a un detenuto pugliese nel circuito 'Alta Sicurezza'.

Il personale addetto alla consegna dei pacchi postali ha individuato gli apparecchi all'interno di un astuto incavo ricavato in un plico di atti giudiziari. Dopo le procedure di rito, sia il familiare che aveva inviato il pacco che il detenuto sono stati denunciati.

Il Segretario Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (SAPPe) di Teramo, Giuseppe Pallini, ha commentato: "Nonostante gli sforzi quotidiani del personale per contrastare l'ingresso di telefoni cellulari e sostanze illecite nelle carceri, il fenomeno persiste. Le carceri devono essere schermate per impedire l'uso di dispositivi tecnologici e garantire la sicurezza del personale e dei detenuti. Il sindacato SAPPe esprime apprezzamento per l'efficace operazione condotta dal personale teramano, guidato dal Primo Dirigente Livio Recchiuti".