Scoperti in carcere: droga e smartphone introdotti con un'asta telescopica

A Castrogno, un'incredibile operazione della polizia penitenziaria ha sventato un tentativo di contrabbando di droga e cellulari.

Un uomo e una donna, entrambi residenti a Roma, sono stati arrestati nella notte di venerdì mentre tentavano di introdurre all'interno del carcere di Castrogno un'asta telescopica e una corda per far entrare due smartphone e cento grammi di hashish, nascosti in una bottiglia di plastica. L’operazione è stata condotta dal personale di polizia penitenziaria, che, mimetizzatosi tra la vegetazione circostante, ha svolto un servizio di prevenzione contro l’ingresso illecito di dispositivi elettronici e sostanze stupefacenti.

Secondo Giuseppe Pallini, segretario del Sappe, l'udienza di convalida per i due arrestati si è tenuta proprio nella mattinata successiva. Pallini ha espresso soddisfazione per il brillante intervento della polizia penitenziaria e ha richiesto un riconoscimento per il personale coinvolto.

In un contesto di crescente preoccupazione, il Sappe ha messo in evidenza la crisi di sicurezza che affligge gli istituti penitenziari, sottolineando come le misure come la vigilanza dinamica e il regime aperto abbiano compromesso la sicurezza interna. Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ha commentato: “Questo è il quadro quotidiano in cui opera la polizia penitenziaria. È inaccettabile che le carceri siano sotto il controllo dei delinquenti. È necessario un intervento deciso da parte dello Stato per fermare questa impunità dilagante.”

Capece ha infine rivolto un appello alla premier Giorgia Meloni e al Guardasigilli Carlo Nordio, chiedendo misure concrete per proteggere gli agenti penitenziari, tra cui l’introduzione di strumenti come bodycam e taser per migliorare la loro sicurezza e operatività. La situazione all'interno delle carceri italiane richiede un’attenzione urgente e misure efficaci per garantire la sicurezza sia degli agenti sia dei detenuti.