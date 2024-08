Scoperto Laboratorio del Falso a Pescara: Denunciato un Senegalese, Sequestrati Migliaia di Capi Con

La Guardia di Finanza di Teramo ha smantellato un laboratorio del falso situato in un’abitazione privata di Pescara, scoprendo uno degli hub di distribuzione della filiera della contraffazione. Durante l’operazione, le fiamme gialle hanno sequestrato un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, tra cui maglie, felpe, pantaloni, borse, marsupi e scarpe con marchi noti come Prada, Gucci, Chanel, Burberry, Liu-Jo e Nike.

All'interno dell'abitazione, oltre alla merce contraffatta, è stata rinvenuta una macchina pressa a trasferimento termico, utilizzata per imprimere i marchi sui prodotti attraverso matrici appositamente realizzate. L’operazione è il risultato di un’intensa attività di controllo e contrasto alla contraffazione condotta durante l’estate lungo la costa teramana, che ha portato le autorità a scoprire il laboratorio clandestino.

Il responsabile del laboratorio, un uomo di origine senegalese con precedenti specifici in materia di contraffazione, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Oltre alla merce contraffatta, le autorità hanno sequestrato più di 2.000 matrici pronte per essere utilizzate su nuovi capi di abbigliamento.