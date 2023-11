Scoperto Ordigno Bellico a Celano: Il Sindaco Invita alla Cautela

A Celano, in provincia dell'Aquila, un ordigno bellico è stato rinvenuto in una proprietà privata in via San Giovanni, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale. La scoperta ha suscitato l'attenzione delle autorità locali, e l'area è stata tempestivamente delimitata in attesa dell'intervento degli artificieri.

Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, ha reso nota la notizia e ha rivolto un appello alla popolazione affinché presti la massima attenzione alla situazione. In un comunicato, il sindaco ha dichiarato: "Buongiorno. Poco fa è stato rinvenuto un ordigno bellico nei pressi di un’abitazione privata in via San Giovanni, di fronte all'ufficio postale. L'area è stata messa in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri. Si prega di prestare la massima attenzione, grazie."

Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza pubblica e affrontare la situazione con la massima cautela. Gli artificieri arriveranno sul posto per valutare l'ordigno bellico e adottare le misure necessarie per la sua rimozione o disinnesco. Nel frattempo, la popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità locali e a rimanere vigile.