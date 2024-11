Scoperto giovane spacciatore al terminal bus, 15 dosi pronte per vendita

Un ragazzo di 17 anni, circondato da coetanei, fermato con hascisc pronto per la vendita. Intervento della Volante.

Un 17enne è stato fermato dalla polizia nei pressi del terminal bus cittadino, sospettato di spaccio di sostanze. Gli agenti della Volante, insospettiti dalla sua fuga, lo hanno inseguito e fermato. Durante la perquisizione, hanno rinvenuto 15 involucri di hascisc, destinati alla distribuzione tra i giovani. Mentre gli altri ragazzi presenti sono stati rilasciati, il minorenne è stato segnalato alla Procura del Tribunale per Minorenni dell'Aquila. L'indagine lo descrive come figura di riferimento per i coetanei consumatori di sostanze.