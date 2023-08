Scopri a Quanto è Arrivata la Benzina in A21

L'incremento dei prezzi dei carburanti sta generando crescente preoccupazione tra gli italiani, soprattutto alla luce di cifre che raggiungono livelli considerevoli. Un esempio eclatante è riscontrato sull'autostrada A21, comunemente nota come l'asse Torino-Piacenza, dove il prezzo della benzina raggiunge quasi i 2,80 euro al litro al servizio di distribuzione.

L'allarme è stato lanciato da Assoutenti, l'associazione per la tutela dei consumatori, basandosi su recenti dati rilasciati dai gestori di carburanti e pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ecco ciò che è emerso dai loro resoconti.

La situazione emerge ancor più critica in alcune aree, come ad esempio Taranto, dove benzina e gasolio sono venduti a cifre fino a 4 euro al litro presso alcune stazioni di servizio, un fenomeno che ha spinto l'Unione Nazionale Consumatori a lanciare un appello alle autorità finanziarie affinché intervengano.

L'associazione Assoutenti sottolinea: "Ieri, su questa tratta, un litro di benzina costava 2,798 euro al servizio (2,074 euro/litro per l'autoservizio), mentre il gasolio raggiungeva i 2,379 euro al litro. In vari distributori autostradali, il prezzo del carburante verde si avvicina ai 2,5 euro al litro".

Analizzando i dati più recenti forniti dal Mimit, il prezzo medio nazionale dei carburanti appare relativamente stabile ma persistente. Sulla rete autostradale in modalità self-service, il prezzo della benzina si attesta a 2,020 euro al litro, rispetto ai 2,015 euro al litro della vigilia di Ferragosto. Il gasolio, nello stesso contesto, si colloca a 1,935 euro al litro, in aumento rispetto agli 1,933 euro al litro di ieri.

Esaminando le regioni italiane, emerge che il prezzo medio più elevato per la benzina in modalità self-service è ancora in Basilicata, con 1,972 euro al litro, mentre per il gasolio, la Liguria si unisce alla Calabria come regione con il prezzo medio più alto, con 1,874 euro al litro. La provincia di Bolzano segna un prezzo medio di 1,894 euro al litro.

Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, commenta: "Siamo di fronte a un onere finanziario che sta colpendo le tasche degli italiani al ritorno dalle vacanze estive. Un pieno di benzina oggi costa in media 7 euro in più rispetto a soli tre mesi fa, mentre per il gasolio la differenza è addirittura di 10 euro. Ci chiediamo quale sia l'attesa del governo nell'intervenire per affrontare questa emergenza legata ai carburanti.