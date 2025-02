Scopri le sorprendenti retribuzioni dei giudici italiani: cifre inaspettate svelate

Giudice di Corte d'Appello : si occupa di casi in secondo grado. La retribuzione iniziale è di circa 6.000 euro mensili, con possibilità di arrivare fino a 9.000 euro con l'esperienza.

Giudice della Corte di Cassazione: riveste un ruolo di primaria importanza nel sistema giuridico. Per accedere a questa posizione, sono necessari almeno 19 anni di servizio, di cui 11 in tribunale ordinario e 7 in Corte d'Appello. Gli stipendi partono da circa 8.000 euro mensili e possono raggiungere i 15.000 euro, riflettendo l'elevata responsabilità e la complessità dei casi trattati.