Scossa in Forza Italia: Gasparri lascia, Craxi prende il comando al Senato

Dimissioni improvvise al vertice del gruppo azzurro a Palazzo Madama aprono una nuova fase politica, con equilibri interni ridisegnati e prospettive future tutte da valutare

Cambio al vertice di Forza Italia a Palazzo Madama. Maurizio Gasparri ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di capogruppo al Senato, aprendo la strada alla nomina di Stefania Craxi, indicata come nuova guida dei senatori azzurri. Una decisione definita dallo stesso Gasparri come autonoma, maturata – ha spiegato – nel segno della coerenza e con uno sguardo rivolto al futuro politico.

A ufficializzare il passaggio è stato il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha affidato a un messaggio pubblico gli auguri di buon lavoro alla neo capogruppo, sottolineando al contempo il contributo offerto da Gasparri negli anni alla guida del gruppo parlamentare. Nel suo intervento, Tajani ha ribadito il ruolo centrale di Forza Italia nello scenario politico nazionale, richiamando i valori di libertà e popolarismo e l’eredità politica di Silvio Berlusconi.

Le dimissioni, anticipate da indiscrezioni nelle ore precedenti, sono arrivate al termine di una giornata segnata da riunioni interne e confronti tra i senatori del partito. Nel pomeriggio è stato convocato un incontro del gruppo parlamentare per formalizzare la transizione e definire il nuovo assetto.

Sul piano interno, la decisione si inserisce in un contesto di pressioni politiche. Secondo fonti parlamentari, una lettera firmata da 14 senatori – su un totale di 20 – avrebbe sollecitato un cambio alla guida del gruppo per rafforzare l’unità del partito. Tra i firmatari figurerebbero anche esponenti di governo come Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati.

A Gasparri sarebbe stato concesso un breve margine temporale per gestire l’uscita di scena, mentre il nome di Stefania Craxi, già presidente della commissione Esteri e Difesa, si è imposto rapidamente come soluzione condivisa. Interpellato sulla vicenda, Gasparri ha scelto di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, limitandosi a confermare la propria decisione.

L’avvicendamento segna una fase di riorganizzazione interna per Forza Italia, chiamata ora a consolidare la propria presenza parlamentare e a ridefinire le strategie in vista dei prossimi appuntamenti politici.