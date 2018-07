Scout dispersi sul monte Morrone, trovati e salvati grazie al Gps

Sono stati tratti in salvo gli scout in difficoltà sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. Il gruppo, di Luco dei Marsi (L'Aquila), era composto da 12 scout di età compresa tra i 16 e i 55 anni (di cui 6 minorenni). Erano partiti da Badia di Sulmona (L'Aquila) per percorrere la prima parte del sentiero dello Spirito, sulle tracce dell'eremita Pietro Da Morrone, poi divenuto papa Celestino V: si tratta di un percorso di trekking di 73 km che parte dalla Badia di Sulmona, supera il Monte Morrone, per arrivare fino a Serramonacesca (Pescara).

L'escursione sarebbe dovuta durare una decina di ore: prima tappa di un percorso che generalmente viene svolto in almeno quattro tappe, per un totale di 73 chilometri. Superata la cima del monte, una volta nel versante pescarese, però, sarebbero iniziati i primi problemi. Il gruppo avrebbe perso l'orientamento, le scorte d'acqua hanno iniziato a finire e una ragazza ha riportato una distorsione ad una caviglia.

In serata, attorno alle 22.30, il capo scout ha lanciato l'allarme. L'area in cui si trovava il gruppo è stata individuata attraverso la localizzazione del telefono cellulare da cui era partita la chiamata. Le operazioni si sono concluse all'1.30 circa. I soccorritori - due carabinieri forestali, sindaco, vicesindaco e un consigliere comunale di Sant'Eufemia a Maiella e tre cittadini - hanno organizzato due squadre di ricerca, una a monte e l'altra a valle, che hanno percorso il sentiero a piedi. Gli scout erano a circa un'ora e mezza dal punto di arrivo. Gli scout, una volta raggiunti, sono stati quindi accompagnati a piedi a Roccacaramanico, frazione di Sant'Eufemia. Lo scuolabus, poi, li ha trasportati a Caramanico Terme (Pescara), nel convento in cui era già previsto che passassero la notte.

Alle ricerche ha partecipato anche il sindaco di Sant' Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli. "Erano spossati e assetati. Avevano degli zaini pesantissimi e zero acqua. Si leggeva sui loro volti una paura derivante dalla spossatezza e dalla sete", racconta Crivelli secondo il quale questa vicenda apre due tipi di riflessione: "L'imprudenza con cui spesso si affrontano i sentieri di montagna - dice - e la necessità di riqualificare le strade forestali; sono state abbandonate e sono quasi impercorribili, ma sono ancora vitali, soprattutto in casi di interventi come questo o come quelli dello scorso anno, quando un incendio gigantesco devastò il Morrone".

"Gli scout del gruppo Agesci di Luco dei Marsi non si sono smarriti né hanno mai perso il controllo della situazione, e, anzi, si sono comportati rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie per la specifica attività che stavano portando avanti". Lo afferma in una nota l'incaricato regionale alla comunicazione Agesci Abruzzo, Franco Pietrantonio. "L'evento - dice l'Agesci - è avvenuto ad un gruppo di rover e scolte di Luco dei Marsi che erano impegnati in una normale attività estiva chiamata 'route' che prevede lo spostamento lungo un tragitto (solitamente montano) di ragazzi tra i 16 ed i 21 anni accompagnati da capi educatori. Tale tragitto è percorso in tappe e prevede il pernottamento in alcuni luoghi individuati lungo il percorso grazie all'aiuto di carte topografiche che, in questo caso, erano state fornite dall'ente Parco. I ragazzi del gruppo di Luco dei Marsi hanno avuto un imprevisto ed il capo educatore, responsabile del gruppo, ha giustamente chiesto aiuto a causa di un lieve infortunio di uno dei partecipanti".