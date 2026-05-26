Scuola Abruzzo, calendario approvato: rientro il 16 settembre, lezioni fino a giugno

La Giunta regionale conferma date e flessibilità per gli istituti: infanzia fino al 30 giugno, scuole primarie e secondarie chiuse il 9 giugno del 2027.

La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato il calendario scolastico 2026/2027. Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado il ritorno in classe è fissato a mercoledì 16 settembre 2026, data scelta per l’avvio ufficiale delle attività didattiche nel nuovo anno.

La chiusura, invece, sarà differenziata in base al ciclo scolastico. Per la scuola primaria e per le secondarie di primo e secondo grado, l’ultimo giorno di lezione sarà mercoledì 9 giugno 2027. Le attività educative della scuola dell’infanzia proseguiranno invece fino a mercoledì 30 giugno 2027.

L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo ha spiegato che il calendario ricalca sostanzialmente quello dell’anno scolastico in corso. La scelta, secondo la Regione, tiene conto della necessità di garantire le 200 giornate di lezione previste dalla normativa e di mantenere un margine di sicurezza in caso di eventuali sospensioni dovute a consultazioni elettorali, referendum, emergenze climatiche o altre circostanze impreviste.

Resta comunque uno spazio di autonomia per le singole istituzioni scolastiche. Gli istituti potranno infatti proporre adattamenti al calendario regionale, purché motivati e comunicati alla Regione. Le modifiche potranno riguardare la data di inizio delle lezioni o eventuali sospensioni durante l’anno, ma dovranno essere compensate con adeguate modalità di recupero.

Il nuovo calendario diventa quindi un riferimento importante per famiglie, studenti e personale scolastico, chiamati a programmare con anticipo attività didattiche, vacanze e servizi collegati all’anno scolastico.