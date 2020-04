Scuola "No a taglio 200 docenti in Abruzzo

"In una situazione straordinaria occorrono comportamenti straordinari: l'organico non può subire tagli.

Abbiamo appreso che, per il prossimo anno scolastico, non ci saranno i tagli annunciati.

Gli oltre 200 posti in meno previsti per l'Abruzzo 'non ci saranno'. Di questo ne prendiamo atto in modo positivo in quanto, ridurre gli organici per il prossimo anno scolastico, non avrebbe rappresentato l'inversione di tendenza richiesta bensì una soluzione insopportabile e irricevibile".

È il commento di Giuseppe D'Aprile, segretario regionale Uil Scuola Abruzzo, in merito alle ultime decisioni annunciate dalla ministra Lucia Azzolina.