Scuola a Fonte d’Olmo Chiusa per Interruzione Energia: Ordinanza del Sindaco

Il sindaco Ottavio De Martinis ha emesso stamattina un'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche presso il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Rodari, noto come Fonte d’Olmo, situato in via Salvemini. La decisione è stata presa a causa dell'annunciata interruzione dell'energia elettrica prevista per la giornata di domani, giovedì 30 novembre.

Il gestore di rete, E-Distribuzione, ha informato il Comune dell'imminente interruzione dell'energia elettrica necessaria per eseguire lavori sugli impianti che alimentano diverse forniture, tra cui la scuola ubicata in via Salvemini. Di conseguenza, al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, il sindaco ha ritenuto opportuno chiudere temporaneamente la scuola per la giornata di domani.