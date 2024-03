Scuola in lutto: addio ad Angela Tomassetti, pilastro del Galilei

Una profonda tristezza avvolge l'Istituto Galileo Galilei di Avezzano dopo la scomparsa di Angela Tomassetti, rispettata docente di diritto ed economia, avvenuta ieri a seguito di una lunga malattia. Con i suoi 56 anni, Angela, originaria di Cerchio ma da tempo trapiantata ad Avezzano, non solo ha lasciato un vuoto nell'ambito dell'istruzione, ma anche nel tessuto sociale marsicano.

Prima di dedicarsi all'insegnamento, Angela ha svolto un ruolo significativo come commercialista, fornendo consulenza a diversi enti della Marsica, tra cui il Patto Territoriale. Il suo impegno e la sua competenza hanno guadagnato il rispetto dei suoi colleghi e degli studenti presso il Galilei, dove insegnava da diversi anni.

L'intera comunità scolastica è stata colpita dalla sua prematura scomparsa. Il dirigente scolastico Andrea D'Aprile, insieme al personale docente e ATA, ha espresso profonde condoglianze alla famiglia Tomassetti, evidenziando il ricordo di Angela come una figura amata e stimata tra i banchi di scuola.

Il dolore per la perdita di Angela è palpabile non solo nella scuola, ma anche nella sua comunità d'origine. Il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, ha condiviso il dolore della famiglia e della città, ricordando Angela come una donna eccezionale e una madre amorevole. Anche l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e Marsica ha espresso il proprio cordoglio per questa perdita.

I funerali di Angela Tomassetti si terranno domani pomeriggio a Cerchio, lasciando un vuoto incolmabile nella scuola e nella comunità che ha tanto amato e servito.