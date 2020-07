La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sarà oggi in Abruzzo per partecipare al Tavolo regionale per la ripresa di settembre.

La Ministra sarà a L’Aquila alle 14 circa, in località Collesapone, per visitare la stele posata in ricordo del personale scolastico e degli studenti deceduti nel corso del sisma del 2009.

Subito dopo si recherà al cantiere della nuova scuola “Mariele Ventre”.

Chiuderà la visita partecipando al Tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.