Sentenza choc vittime terremoto, Momento di protesta in Consiglio Comunale

Il Consiglio e la Giunta comunale dell'Aquila, su invito dell'opposizione, hanno esposto nel corso della seduta odierna dell'assemblea civica i cartelli con la scritta 'Le vittime non hanno colpa' che circolano in città dopo la sentenza dello scorso 11 ottobre, quando il Tribunale dell'Aquila ha riconosciuto un concorso di colpa, pari al 30%, delle vittime del crollo del palazzo di via Campo di Fossa, dove morirono 24 persone nel sisma del 2009.

"Questa mattina in consiglio comunale - spiega il consigliere comunale Lorenzo Rotellini (L'Aquila Coraggiosa) - abbiamo invitato tutte e tutti ad un messaggio di verità e di solidarietà.

Domenica saremo presenti alla manifestazione per ribadire che le 'Vittime non hanno colpa'. In questi casi non esiste opposizione o maggioranza".