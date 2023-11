Senza Stipendio Minaccia Suicidio, la Polizia Interviene con l'Azienda che non Pagava

Ieri pomeriggio a Santa Rita, un operaio edile siciliano di 67 anni ha cercato di togliersi la vita minacciando di gettarsi dal tetto di un palazzo a quattro piani in via Sigismondi. La pronta risposta della polizia ha evitato una tragedia.

L'uomo, originario di Messina, ha scatenato l'allarme a causa di un protesto causato da quattro mesi di mancati pagamenti da parte dell'azienda campana per cui lavorava.

Verso le 15:00, la situazione nel quartiere è diventata critica. L'uomo ha dichiarato agli agenti del commissariato di polizia, sotto la guida del commissario Antonio Ucci, che aveva solo un euro in tasca e intendeva compiere il gesto estremo. Gli agenti hanno prontamente contattato l'azienda campana per informarla della situazione. I responsabili dell'azienda hanno garantito alla polizia che avrebbero effettuato un bonifico bancario immediato per pagare l'operaio. Una volta rassicurato, l'operaio è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza del 118 per controlli medici.