Senzatetto scomparso, ritrovato il suo corpo privo di vita, si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di Cristian Muntianu, 47 anni, clochard sparito da Martinsicuro da una decina di giorni, è stato trovato nel casolare da lui usato come dimora e dove gli investigatori in cui gli investigatori avevano trovato in una prima ispezione una chiazza di sangue, parzialmente ripulita.

Il corpo dell'uomo con una profonda ferita alla nuca e si trovava in un locale sottostante nascosto sotto dei pannelli isolanti, ed è stato individuato da un cane molecolare dei carabinieri di Bologna, impiegato nell'ambito delle ricerche dell’Arma della Compagnia di Alba Adriatica e del reparto operativo del comando provinciale di Teramo.

L'ipotesi fatta dagli inquirenti sul delitto è che sia maturato durante una violenta lite.

Sul posto del ritrovamento sono intervenuti il magistrato Andrea De Feis, e il patologo Cristian D’Ovidio per i rilievi. La salma è stata poi portata all'obitorio.