Sequestrati 4.500 Prodotti di Carnevale e Bricolage: Azione della Guardia di Finanza

Un'operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Avezzano ha portato al sequestro di oltre 4.500 prodotti, tra articoli di carnevale e materiale da bricolage, da due negozi situati a Pescina e San Benedetto dei Marsi.

L'azione è scaturita da una denuncia secondo cui i prodotti erano in vendita nonostante non rispettassero gli standard di sicurezza previsti, risultando potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. I militari hanno quindi concentrato la loro attenzione sulla verifica degli standard qualitativi e di affidabilità delle merci in base al "Codice del Consumo".

Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, tutti i prodotti sequestrati presentavano carenze relative all'etichettatura delle merci, che non forniva indicazioni riguardanti la presenza di materiali o sostanze potenzialmente nocive, né le informazioni minime obbligatorie in lingua italiana.

I titolari dei negozi, entrambi di nazionalità cinese, sono stati segnalati alla Camera di Commercio dell'Aquila dalle autorità fiscali.